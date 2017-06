Julia Roberts debutta in una serie tv con "Today will be different"

"Today Will Be Different" segnerà il debutto in una serie tv per Julia Roberts. Da quando era stata annunciata si era scatenata una battaglia tra le varie emittenti americane per acquisire i diritti. A spuntarla su tutte è stata la HBO, che ha deciso di svilupparlo come serie limitata. La serie è tratta dai libri best-seller di Maria Semple (coinvolta anche nell’adattamento), che in passato ha scritto per il piccolo schermo "Arrested Development" e "Mad About You".