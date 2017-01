"Rocky Horror Picture Show", anche Tim Curry nel remake tv: sarà il narratore

Per Tim Curry si tratta di un ritorno significativo non solo per motivi di nostalgia. Perché l'attore 69enne dal 2012 è su una sedia a rotelle per i postumi di un ictus, e sue recenti immagini avevano colpito e commosso i fan del film.



Curry ha praticamente forgiato il ruolo dell'alieno transessuale Frank-N-Furter, che lo lanciò e lo consegnò in qualche modo al mito: non solo infatti lo portò sul grande schermo nel film di Jim Sharman, ma il ruolo era stato suo anche nella primissima versione teatrale di Londra, nel 1973. Nel remake il personaggio sarà invece interpretato da un transessuale vero, l'attrice Laverne Cox, diventata celebre con la serie tv "Orange Is The New Black".