Laverne Cox, "fuori dalla prigione" si gode le vacanze come una sexy vamp

E' una delle protagoniste più amate di "Orange Is The New Black", al punto che il suo ruolo le ha permesso di essere la prima transgender candidata a un Emmy Award. Ma Laverne Cox, smessa la tuta arancione di Sophia Burset e lontano dalla prigione femminile del serial, mostra un corpo da capogiro nei suoi scatti su Instagram, dove posa con un costume da bagno che nasconde molto poco.