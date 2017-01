"The Rocky Horror Picture Show", Victoria Justice nel cast del remake tv

Victoria Justice sarà Janet Weiss nel remake tv di "The Rocky Horror Picture Show", prodotto da Fox. L'attrice, stella della tv per bambini Nickelodeon, eredita il ruolo che 40 anni fa fu di Susan Sarandon nel film originale, uscito nel 1975 e tratto dal musical teatrale. La Justice completa il cast in cui compare anche la star trans di "Orange Is The New Black", Laverne Cox, che vestirà i panni del dottor Frank N. Furter.