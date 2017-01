14 aprile 2015 "The Rocky Horror Picture Show", in cantiere un remake tv per i 40 anni del film La Fox sta pensando di realizzare una nuova versione televisiva del film cult realizzato da Jim Sharman nel 1975 Tweet google 0 Invia ad un amico

12:31 - Il "Rocky Horror Picture Show" in una nuova versione. Non si parla del musical teatrale, che vive di vita propria, ma di un remake del film diretto da Jim Sharman nel 1975 e diventato vero oggetto di culto. A produrlo sarà la Fox e a dirigerlo (e a occuparsi delle coreografie) sarà Kenny Ortega ("Xanadu", "High School Musical"). La sceneggiatura dovrebbe comunque essere quella originale del testo teatrale del 1973.

Si tratta di uno special di due ore dietro il quale ci sarà il produttore originale Lou Adler. Questo dovrebbe garantire i fan che la "purezza" del Rocky originale sarà preservata. Se andare a toccare i miti, infatti, è sempre pericoloso, lo è tanto più nel caso di un fenomeno come il "Rocky Horror Picture Show", un film che in molti cinema del mondo viene proiettato ininterrottamente da più di trent'anni e che il pubblico ha imparato a memoria arrivando a riprodurre dal vivo, nelle sale cinematografiche, battute e scene del film.



Ovviamente, per ragioni di età, nessuno del cast originale sarà coinvolto (da Tim Curry a Susan Sarandon), ma la Fox non dovrebbe avere difficoltà a trovare interpreti all'altezza dal momento che il musical è stato rappresentato numerose volte in teatro negli ultimi anni (una nuova produzione arriverà in Italia a breve), con attori diventati specialisti nei ruoli di Frank-N-Furter e Riff Raff.