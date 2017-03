"Pomeriggio Cinque", Sandra Milo attacca Virginia Raffaele: "Non mi ha ancora chiesto scusa"

Nuova puntata della telenovela tra Sandra Milo e Virginia Raffaele . Non si è ancora spenta la polemica intorno alla discussa imitazione sul palco di Sanremo della comica. Nel giro di qualche giorno, il web si è infiammato e il programma di Barbara d'Urso è stato teatro di botta e risposta tra le due. A "Pomeriggio Cinque" l'attrice di "8 1/2" ha raccontato di una telefonata cordiale ricevuta dalla comica ma in cui "non mi ha chiesto scusa".

A proposito della telefonata ricevuta la Milo rivela le parole della Raffaele: "Mi ha detto ch voleva essere Sandra Milo per 10 minuti e così ha pensato di fare questa performance a Sanremo. Io non l'avevo vista. Lei è stata carinissima". Però l'attrice si aspettava qualche parola in più: "Una ragazza giovane e bella Fa satira su un signora di una certa età come me, dicendo cose che superano un po' il buon gusto"