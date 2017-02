"Domenica Live", Sandra Milo bacchetta la Raffaele: "Non è stata elegante"

Sandra Milo bacchetta Virginia Raffaele . Dopo l'imitazione che la comica ha fatto di lei a Sanremo, l'attrice, ospite di Barbara D'Urso a " Domenica Live ", ha commentato in maniera piccata. "Diciamo che ho visto fare Virginia cose migliori - ha detto la Milo -. Soprattutto a livello di battute non eccede in eleganza. Parlare di una signora della mia età in certi termini...".

I continui riferimenti nel corso dell'imitazione al sesso e alle storie d'amore non sono piaciute in primis alla figlia della Milo, che il giorno dopo l'esibizione della Raffaele ha tuonato attraverso alcuni giornali. "Sai come sono i figli - ha detto la Milo -, per loro i genitori sono persone con le quali non bisogna parlare di sesso. E poi si è sentita offesa per le donne in generale. Non è bello che una donna dica delle frasi sessiste su un'altra donna".



L'attrice però alla fine ha voluto stemperare la tensione. "Oddio, sempre meglio una parodia di un funerale - ha detto -, e poi Virginia imita sempre grandi personaggi".