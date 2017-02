Domenica Live: Sandra Milo vs Virginia Raffaele, la resa dei conti

A Domenica Live continua il dibattito in merito all'imitazione di Sandra Milo fatta da Virginia Raffaele durante il Festival di Sanremo. Mentre nel salotto di Barbara d'Urso la Milo si mostra dispiaciuta per l'accaduto, la Raffaele commenta così la vicenda: " Non vorrei commentare, non amo andare avanti" e continua: "Una cosa è certa: non l'ho chiamata io".