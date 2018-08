"Non mentire", al via le riprese della nuova serie con Alessandro Preziosi

Sono iniziate le riprese di "Non Mentire" , nuova serie che sarà in onda prossimamente su Canale 5 . La fiction, prodotta da Indigo Film, e diretta da Gianluca Maria Tavarelli (già regista di "Borsellino", "Il giovane Montalbano"), vede come protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano . Nel cast anche Fiorenza Pieri, Paolo Briguglia, Claudia Potenza, Duccio Camerini, Simone Colombari e Matteo Martari.

Le vicende si svolge a Torino. Laura, insegnante di un liceo del capoluogo piemontese, accetta di uscire con Andrea, stimato e affascinante chirurgo, e padre di uno dei suoi studenti. La serata scorre in modo piacevole e tra loro c’è complicità e attrazione. Sembrerebbe l’appuntamento perfetto...



Ma il giorno dopo, mentre Andrea confida a un amico che spera di rivedere presto la donna, Laura lo denuncia per stupro. Cosa è successo davvero quella notte? Non ci sono prove, solo le loro testimonianze a confronto. Ed entrambi sembrano in buona fede. La polizia dovrà affrontare affrontare il caso tra pregiudizi, bugie e colpi di scena.



La serie, prodotta da Nicola Giuliano, Francesca Cima e Carlotta Calori, è tratta da una produzione originale di Two Brothers Pictures per ITV – scritta da Jack e Harry Williams, distribuita da All3Media International Limited. Sceneggiatura di Lisa Nur Sultan in collaborazione con Gianluca Maria Tavarelli.