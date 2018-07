Michele Rosiello che litiga con Chiara Boschetti , Lorella Cuccarini che si fa sistemare il trucco tra una scena e l'altra e soprattutto il protagonista Gianni Morandi . Il settimanale " Tv Sorrisi e Canzoni " ha fatto irruzione sul set de " L'Isola di Pietro 2 " che andrà in onda dal 24 settembre in prima serata su Canale 5 . Tra le novità di quest'anno anche Elisabetta Canalis .

Morandi nella serie è un pediatra e si presenta sul set con una busta: "Appena finisco vado a correre senza passare in albergo per cambiarmi", spiega Gianni. Cosima Coppola va in spiaggia avvolta da un pareo: "Non posso rischiare di abbronzarmi". Mentre Rosiello fa lezioni di windsurf e la Baschetto annuncia: "Lascio la moda e mi dedico alla recitazione".

La Cuccarini recita sotto il sole a picco con il cappotto ma non si lamenta: "Sono felice di lavorare con Morandi, anche se la maggior parte delle scene saranno con Federico Russo, interpreto sua madre. In passato io e Gianni abbiamo fatto diverse cose insieme, ma questa è la prima volta in una fiction. Ci vogliamo bene e ci rispettiamo".