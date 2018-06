Da Gianni Morandi a Giulia Michelini sul set, ciak sulle prossime fiction Mediaset

La fiction Mediaset si rimette in moto. Al via i primi ciak delle nuove edizioni di "L’Isola di Pietro" con Gianni Morandi , " Rosy Abate" con Giulia Michelini e "La dottoressa Giò" con Barbara d’Urso . Mentre a inizio estate apriranno i set per quattro novità assolute: "Liar" con Alessandro Preziosi , "Un bel luogo per morire" con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti , "Lontano da te" con Megan Montaner e Alessandro Tiberi e "L’amore Strappato" con Sabrina Ferilli .

Dopo il grande successo della prima stagione (quasi 4.500.000 telespettatori di media), Gianni Morandi tornerà a indossare il camice del pediatra Pietro Sereni. Approdano nel cast due guest star d’eccezione, Lorella Cuccarini ed Elisabetta Canalis, mentre alla regia arriva Giulio Manfredonia, già firma di diversi titoli di successo tra cinema e tv, nonché vincitore di due Nastri d’Argento e di un David di Donatello.



Rivedremo Giulia Michelini nei panni della "Regina di Palermo" Rosy Abate, per la seconda stagione del fortunato spin-off di "Squadra Antimafia". Negli anni, Rosy è diventata un personaggio amatissimo dai telespettatori che hanno seguito la sua trasformazione da ragazza di buona famiglia, cresciuta all’estero e lontana dalla violenza mafiosa, a donna al centro di complesse trame di mafia e potere.



Dopo il successo della conduzione del "Grande Fratello", Barbara d’Urso tornarà in tv anche nei panni della dottoressa Giò, protagonista di uno tra i primi medical drama della televisione italiana. La regia è di Antonello Grimaldi ("Caos Calmo", "Distretto di Polizia").



Approda sugli schermi italiani, "Liar", fiction tratta dall’omonima serie thriller anglo-statunitense. La versione italiana, girata a Torino, è diretta da Gianluca Tavarelli (già regista di fiction di successo come "Borsellino" e "Il giovane Montalbano"). I protagonisti sono Greta Scarano e Alessandro Preziosi, che, dopo sette anni, torna alla lunga serialità Mediaset.



“Lontano da te” sarà la prima fiction co-prodotta da Mediaset e Mediaset España e andrà in onda in contemporanea su Canale 5 e su Telecinco. La romantic comedy vede protagonisti Megan Montaner, indimenticabile Pepa de "Il segreto" e Alessandro Tiberi, già apprezzato in "Boris" e "Tutto può succedere".



"L’amore Strappato" è invece la nuova fiction con protagonista uno dei volti più famosi e amati del piccolo e del grande schermo: Sabrina Ferilli. Per la regia di Ricky Tognazzi, è tratta da una storia vera, un caso di cronaca che ha infiammato e commosso l'opinione pubblica.