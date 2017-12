"Grande Fratello Vip", chiusura da record per la finalissima

La finalissima ha raggiunto numeri record anche tra i giovanissimi: 50% di share tra i 15-19 enni e il 45.85% di share sul target 15-34 anni. La seconda edizione di "Grande Fratello Vip" chiude così con una media d’ascolto eccezionale: oltre 4.850.000 telespettatori e il 25.7% di share. Successo anche sul fronte social con oltre 22,8 milioni di interazioni totali tra Twitter e Facebook. Numeri da guinness anche sul web: 112 milioni di video visti su tutte le piattaforme digital.



Dopo i risultati Giancarlo Scheri ha dichiarato: "Grandi ascolti, grandi risultati e grande soddisfazione. Questa edizione di “Grande fratello Vip” è stata “virale”. Un'operazione multipiattaforma senza precedenti, grande esempio di televisione proiettata al futuro, in grado di raggiungere, nello stesso istante, vette record in TV, sui social e sul Web. Ogni settimana, per 3 mesi, GFVip ha saputo rinnovarsi: appassionando, emozionando, divertendo e facendo riflettere ha dimostrato ancora una volta tutta la sua forza. Il primo ringraziamento va a Ilary Blasi, magnifica e ineccepibile padrona di casa, al suo partner lavorativo sempre attento e sagace, Alfonso Signorini e alla travolgente ironia della Gialappa's Band. Ma il cuore di GFVip si nasconde in una poderosa macchina produttiva accesa ogni giorno h24: grazie e complimenti, quindi, a tutte le figure professionali Mediaset ed Endemol Shine Italia che ne hanno fatto parte, agli autori, capitanati da Andrea Palazzo, a Paolo Bassetti. Arrivederci alla prossima edizione".