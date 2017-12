Grande Fratello VIP: Daniele Bossari vince la seconda edizione

Daniele Bossari e Luca Onestini sono arrivati in studio insieme, terminando l'avventura come l'avevano iniziata. Ilary Blasi, dopo averli salutati, ha chiesto loro di posizionarsi a centro studio. L'attesa è stata lunga e la presentatrice per qualche secondo ha cercato di sviare ogni sospetto ma, all'improvviso, ha baciato Bossari: è lui il vincitore di questa seconda edizione! Dopo 84 giorni di emozioni, meditazione, racconti, pianti e risate è il presentatore milanese a portare a casa la vittoria.