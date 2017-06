"Bring The Noise", con Alvin quattro vip si sfidano a ritmo di musica

Giochi inediti e uno studio più grande e rinnovato: da giovedì 11 maggio torna in prima serata su Italia 1 " Bring The Noise ". In ogni puntata dello show condotto da Alvin due squadre composte da quattro personaggi famosi si scontreranno in una serie di divertenti prove a sfondo musicale, fino alla folle sfida finale che vedrà protagonista l’enorme vinile che domina la scena.

Gli ospiti dovranno mettersi in gioco in una veste inedita, sfoderare tutto il loro talento e la loro simpatia per cercare di sbaragliare gli avversari e aggiudicarsi la vittoria finale.

I concorrenti risponderanno a domande sulla musica, canteranno a squarciagola e si scateneranno, cimentandosi da soli o con gli altri elementi del team, sottoponendosi al giudizio di Alvin e del pubblico in studio. Confermata in studio la presenza de I Kutso, la live band che accompagnerà, con il suo stile originale, i vip durante le varie fasi di gioco. Anche in questa seconda stagionale Radio 105 è radio partner di "Bring The Noise".