"Caduta libera!", Gerry Scotti torna alla guida del game-show del preserale

Nella prima puntata gli ex naufraghi cercheranno di aggiudicarsi la vittoria finale per poter contribuire alla raccolta fondi di “Fabbrica del Sorriso 2017”.



Il meccanismo del gioco resta invariato: un giocatore al centro e 10 sfidanti che lo circondano, tutti posizionati sul altrettante botole, pronte ad aprirsi e a inghiottirli alla prima risposta errata.



Tra i momenti più attesi dal pubblico torna "I 10 passi", il gioco finale in cui il concorrente ha a disposizione tre minuti per rispondere a 10 domande e potersi aggiudicare, da questa nuova edizione, fino a 500.000 euro.