"Gogglebox", torna il programma che... "guarda chi guarda la tv"

Reduce dal successo della prima stagione, torna domenica 30 aprile, in seconda serata su Italia 1, “Gogglebox”, il programma che “guarda chi guarda la tv”. Format britannico di grandissimo successo a livello internazionale, lo show è sbarcato anche nel nostro Paese lo scorso autunno in esclusiva sulla rete giovane di Mediaset, diventando in poco tempo un fenomeno cult.

Le telecamere del primo fixed-show italiano entreranno nei salotti di alcune abitazioni, dove famiglie, amici, colleghi si riuniranno sul divano per guardare la TV e commentare i programmi più divertenti e discussi della settimana. Anche in questa nuova edizione, i nuclei familiari scelti sono molto diversi per ceto sociale, professione, cultura, età e origine. Tra loro alcune conferme, come i quattro esuberanti fratelli napoletani, la principessa con l’amica dirigente di una casa editrice e la famiglia d’imprenditori milanesi.



Ma non mancheranno le novità e tra i protagonisti che si siederanno sul divano di “Gogglebox” ci saranno anche tre amiche appassionate di teatro e una zia con la nipote prediletta. Oltre alle loro preferenze o antipatie televisive, pensieri reconditi e opinioni a volte scomode, i protagonisti, senza alcun filtro, sveleranno aspetti curiosi e divertenti della loro vita quotidiana. Nei salotti non ci saranno conduttori, cameraman, microfonisti o autori, ma solo due camere fisse ai lati del televisore.