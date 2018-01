"Amici", pubblico in delirio per la performance di Ghali

Un inno all'amore verso la sua Italia. E' questo il senso dell'ultimo singolo di Ghali, intitolato appunto "Cara Italia", presentato per la prima volta dal vivo ad "Amici" nel corso della puntata in onda sabato 27 gennaio. Con il brano che sta già spopolando sul web, il rapper ha mandato in delirio il pubblico della trasmissione di Canale 5 e di fronte alla performance anche Maria De Filippi si è complimentata con Ghali: "Testo importante, mi piace molto".



Il rapper di origini tunisine non nasconde l'emozione per essere l'ospite del programma: "La mia generazione è cresciuta guardando Amici. Sono felicissimo di essere qui - commenta Ghali che poi ci tiene a scattare una foto con la De Filippi e con i ragazzi della scuola - La facciamo per mia mamma, non oso immaginare quanto sarà felice nel vedermi qui".