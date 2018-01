"Amici", Vittorio resta nella scuola e Irama è il nuovo allievo

GHALI INFIAMMA IL PUBBLICO

“Devo far vedere a tutti cosa si è inventata la Celentano” Dice Maria De Filippi entrando in studio. Indossa una tshirt con la scritta: “No cervello no danza”. “E' di una presunzione imbarazzante” aggiunge Maria. “La versione maschile ancora non l'ho fatta” spiega Alessandra a Zerbi che reclama una tshirt. Ospite Ghali, che canta per la prima volta il suo nuovo singolo. “Testo importante” dice la De Filippi. “Ti piace?” chiede lui. “Molto” replica lei. Parte l'urlo del pubblico per Ghali. “In questo momento ci sarà tutto il quartiere al bar di sotto a guardare... non oso immaginare mia mamma” dice lui emozionato. “La facciamo per mamma” dice Maria mentre prepara il cellulare per scattare una foto. “La mia generazione è cresciuta guardando Amici. Sono felicissimo” dice il cantante. Biondo si occupa della foto ricordo.

Entra in studio un'altra ospite: l'attrice Greta Scarano, protagonista del film “La scorta di Borsellino” in cui interpreta Emanuela Loi: domenica sera su Canale5.