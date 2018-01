Ghali dedica un inno d'amore alla sua "Cara Italia"

"Cara Italia, Ti dedico questa canzone che ho ideato tornando dal mio primo viaggio in America. Non hai nulla da invidiare a questi grandi paesi che vediamo nei film. Spero però che tu non ti offenda per aver risaltato (messo in risalto ndr) i tuoi difetti, sappiamo tutti che sei bellissima ma questo serve a migliorarsi" si legge.



Il post si chiude poi con un invito al nostro Paese: "Cara Italia, Ti chiedo solo tre cose: NON PARLARMI più di confini e non ti parlerò più con diffidenza. NON SENTIRTI inferiore e io mi sentirò all’altezza. NON VEDERMI come un nemico e io ti vedrò come una sorella, un’amica, una mamma. Spero che tu possa prendere in considerazione le mie parole. Io T.V.B Cara Italia #Ghali"