Ghali, misterioso e combattente come il soldato Bayek

Non poteva essere che Ghali il nuovo protagonista del videogioco Assassin’s Creed Origins. Il rapper veste infatti i panni di Bayek, guardiano dell’Egitto. Avvolto in una cappa e a cavallo in un deserto, è il misterioso soldato del gioco di Ubisoft. Come l'ultimo appartenente alla tribù dei Medjay, la cui storia personale porterà alla nascita della Confraternita degli Assassini, sfida il mondo mostrando la sua forza. Che nel suo caso è la musica.