Fedez e J-Ax: "Ci divertiamo a fare i producer, ma quanto è difficile far convivere i nostri ego"

Il progetto è stato lanciato da Tuborg Open in collaborazione con Major Lazer. A tre artisti in quattro Paesi (Italia, India, Cina e Russia) è stato chiesto di creare un pezzo partendo da un beat ideato dal trio elettronico statunitense.



Come è stato lavorare a questo nuovo brano?

Adoriamo lavorare con la lingua inglese e non capita spesso, siamo felici perché si sono combinati un po' di fattori. Dopo l'esperienza televisiva ad Amici dove ha vinto Sergio abbiamo pensato che fosse perfetto per il progetto. Con la sua voce potentissima. Abbiamo fatto un pezzo che si rifà al pop contemporaneo ma abbiamo voluto citare cose più old come Lionel Richie.



Cosa significa fare i producer?

Intanto avere questa opportunità ci riempie di gioia. Produrre in Italia in genere significa altro, ma fare una sorta di 'direttore artistico' è stato divertente (spiega Fedez, ndr). Ale ha lavorato più sul testo e io mi sono concentrato sulla base. Avendo una etichetta mettiamo sempre becco nelle cose che fanno i nostri artisti. Di solito lavoriamo con dei produttori che dirigiamo noi. In questo caso eravamo semplicemente noi.



Con Rovazzi avete fatto una cosa molto simile...

Siamo molto orgogliosi del progetto. Abbiamo preso un ragazzo dalla creatività incredibile e lo abbiamo portato in un mondo che non era il suo, prima montava video e voleva fare cinema. È riuscito a fare tre canzoni di successo tra cui una con Morandi. Siamo felici di aver portato avanti un progetto su cui nessuno avrebbe scommesso. E di aver messo anche una macchia sulla carriera di Gianni (ridono, ndr).



Tra i giovani rapper chi vi piace?

Fedez (ironizzano). Lowlow per come scrive (risponde Fedez). A me piacciono tutti - spiega J-Ax -. Faccio prima a dire chi non mi piace ma poi si creano le solite polemiche. Apprezzo Ghali, Tedua e Dark Polo Gang che mi diverte un casino. Sono molto felice della trap, tanto questa cosa non la farò e questo significa meno concorrenza.



Perché nei talent massacrate sempre i rapper che ci provano?

Perché quelli bravi non si presentano.



È vero che collaborerete con Lady Gaga?

Questa storia di Lady Gaga è una cavolata, basta che io (J-Ax) dica che sono un fan e subito scrivete che collaboreremo insieme... ma continuate a scriverlo, non si sa mai...



State lavorando separatamente ai vostri nuovi album, ma si era parlato di un altro grande progetto insieme, è sfumato?

No. Anzi. Molto presto faremo questo grande annuncio. Vi spiazzeremo tutti.



Tanti artisti stanno unendo le forze come nel caso di Renga-Pezzali-Nek, cosa ne pensate?

Che è già difficilissimo far entrare i nostri due ego in una stanza sola. Se ne aggiungi un altro implode l'universo.



Santo Pirrotta