Inter, Thohir taglia le ferie ai giocatori

15:08 - Tre settimane (come da contratto) e non certo un mese come tutti si aspettano. Erick Thohir taglia le ferie ai suoi giocatori, i veri colpevoli (pare), della brutta stagione nerazzurra. Una stagione che non vedrà, miracoli a parte, l'Inter in Europa. Una mazzata che il patron non digerisce e, per questo, addio ferie lunghe. Squadra, quindi, al lavoro ad Appiano Gentile fino al 7 giugno con un paio di amichevoli da organizzare.

Thohir ha tenuto a rapporto il suo staff (Fassone, Ausilio e Mamcio) dopo la brutta eliminazione dall'Europa League. Il messaggio che è stato fatto recapitare ai giocatori è decisamente chiaro: "Aspettate a prenotare le vacanze".

I giocatori sono nel mirino del tycoon indonesiano che li ritiene colpevoli del disastro nerazzurro. Fiducia piena, invece, a Roberto Mancini che è chiamato a risolvvare il morale di un ambiente decisamente depresso.

Tornando al discorso delle ferie, il presidente dell'Inter vuole i giocatori restino in vacanza al massimo tre settimane (come da contratto, una settimana è stata già sfruttata a dicembre durante il periodo natalizio).

Tutti in campo, quindi, ad Appiano agli ordini del mister nella prima settimana di giugno, quella che segue la fine del campionato di Serie A.

Poi il liberi tutti. Ci si ritroverà per la tourneé estiva in Asia (sono previste 3-4 gare), importante dal punto di vista economico.