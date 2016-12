Inter, è Romero il dopo-Handanovic

11:17 - Se Samir Handanovic non rinnoverà nelle prossime settimane il contratto in scadenza nel 2016, l'Inter ha già trovato il sostituto. Secondo il Corriere dello Sport, il club nerazzurro avrebbe allacciato i primi contatti con Mino Raiola, procuratore di Sergio Romero, il portiere argentino della Sampdoria in scadenza di contratto a giugno. Le alternative rimangono Petr Cech del Chelsea e Pepe Reina, secondo del Bayern Monaco.

Senza Champions (ormai certo) e senza Europa (molto probabile), l'Inter difficilmente riuscirà a trattenere Samir Handanovic, che ha voglia di esibirsi sul palcoscenico più prestigioso. Le parti, infatti, sono ancora lontane da un accordo (3 milioni la richiesta, 2,4 l'offerta) e in casa nerazzurra non vogliono farsi trovare spiazzati e davanti a 8-10 milioni di euro, il portiere sloveno verrà ceduto.

Se Petr Cech e Pepe Reina, affidabili secondi di Chelsea e Bayern Monaco, sono sul taccuino da tempo, il nome nuovo è quello di Sergio Romero. Il numero 1 della Nazionale argentina non rinnoverà con la Sampdoria ed è pronto ad ascoltare nuove ed allettanti proposte. Il suo agente è Mino Raiola, quindi l'argentino può dormire sonni tranquilli, visto che il procuratore italo-olandese riesce sempre ad ottenere il massimo per i propri assistiti. Chiedere a Ibra e Balotelli.