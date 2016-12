Inter senza Europa: Thohir ha risolto il "caso"

12:24 - Gianni Infantino (factotum Uefa) ha azzerato le speranze: col settimo posto, niente Eurocoppe. Per le milanesi, il forte rischio depressione presente e futura. Per Erick Thohir -stiamo parlando dell'Inter- l'idea di un progetto-bis che ha illustrato ai suoi da Giacarta, in conference-call. Fermo restano il proposito, da qui a maggio (10 partite) di fare e dare il massimo, dunque di spuntare una poltrona per l'Europa League, il presidente ha dettato -appunto- il piano alternativo. Senza Coppe.

Il piano prevede l'approccio estivo alla tournée asiatica (già in programma) che colmi la lacuna dei preliminari di EL e permetta di raccogliere il dovuto. Una tournée già prevista, e che sarà allargata in assenza di impegni ufficiali. Poi un piano economico cui porrà mano lo stesso Thohir che finanzierà le casse-Inter con un prestito personale, pare di 50 milioni: operazione già fatta, in misura minore, alla fine della scorsa stagione.

Il terzo punto, riguarda le sanzioni Uefa che -stando alle ultime- non saranno afflittive alla fine di questa stagione e comunque non saranno tali da compromettere le carte di mercato.

Il quarto punto, il progetto-Mancini di calcio-mercato. E' su questo che si lavora e si lavorerà, il rapporto Mancini-Inter non si discute: in un senso e nell'altro. La società punta su di lui, a prescindere dagli esiti di questa stagione. Mancio non rinuncerà al suo incarico, pur in presenza della clausola rescissoria. Tutto questo, ovvio, fatte salve sorpresone estive. Gli impegni di luglio sono già stati fissati, sede del ritiro compresa (compreso persino l'hotel).





