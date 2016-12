Inter, Moratti: "Campionato al ribasso ma sapremo risollevarci"

13:27 - Massimo Moratti prova a risollevare il morale dei tifosi interisti che, come lui, soffrono in questo momento difficile. "E' un campionato al ribasso per tanti, compresi noi - le parole dell'ex presidente nerazzurro a Premium Sport - . A Genova siamo anche stati sfortunati, abbiamo giocato molto bene e meritavamo molto di più. Mancini e la società con calma rimetteranno in piedi tutto. Partita per partita bisogna costruire il presente e il futuro".

C'è chi, come il Napoli, parla di campionato falsato. "Ma va, non ne so niente", ha tagliato corto Moratti.