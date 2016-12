Mercato Inter: rispunta Thiago Motta con Darmian e André Ayew

13:18 - In attesa di concludere in maniera dignitosa un campionato difficile, l'Inter sta già pensando a come muoversi sul mercato la prossima estate pur, probabilmente, senza i fondi dell'Europa League. Diversi i nomi sulla lista di Ausilio, ma se a centrocampo Yaya Touré e Toulalan sono difficili, rispunta l'ipotesi Thiago Motta. Per la difesa piace Darmian, anche se Cairo aspetta le mosse del Bayern, e in porta la piste Reina-Romero sono calde.

Ma andiamo con ordine partendo dal reparto più caldo, il centrocampo. Il sogno di Mancini, ormai lo sanno tutti, si chiama Yaya Touré ma la probabilissima stagione senza Europa dei nerazzurri nel 2016 riduce ulteriormente le già poche speranze di portare l'ivoriano a San Siro. Nel calcio, sopratutto nel calciomercato, l'impossibile non esiste, ma viste le richieste economiche del City, del giocatore e la ristrettezza della cassa interista, l'affare è molto molto difficile. Anche per questo Mancini sta già ipotizzando diversi piano-B: il preferito è Thiago Motta, cavallo di ritorno 32enne. L'italo-brasiliano è stato vicino a un ritorno all'Inter già durante l'ultimo inverno, ma sarà un'alternativa anche a giugno qualora la pista che porta al francese Toulalan dovesse raffreddarsi. Per il centrocampo i tre nomi sono questi, dovrebbe arrivarne almeno uno.

Sempre in Ligue 1 piace il profilo di Andrè Ayew, attaccante in scadenza con il Marsiglia e pronto a giocarsi le proprie carte nel campionato italiano mentre la pista Lavezzi, sempre accostato all'Inter da più parte, è economicamente difficile soprattutto senza un paio di cessioni illustri tra Handanovic e Icardi. Se il portiere sloveno dovesse lasciare l'Inter, gli occhi di Ausilio sono tutti per Reina e Romero, oltre che per Perin per il quale la concorrenza è notevole. Per completare la rivoluzione, infine, c'è anche la difesa. L'obiettivo principale è Matteo Darmian del Torino, per il quale Cairo aspetta la proposta ufficiale del Bayern Monaco dopo i recenti sondaggi. Sull'esterno c'è anche la Roma, e il prezzo è tutt'altro che destinato a scendere. Per il ruolo di centrale, infine, le idee sono ancora confuse e i nomi tanti: da Dragovic a Semih Kaya, fino al Rhodolfo di turno.