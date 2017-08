Sergio Sylvestre lancia "Turn it up": a produrlo sono Fedez e J-Ax

Avevano già collaborato al brano "L'Italia per me" ma tra Sergio Sylvestre, Fedez e J-Ax il sodalizio diventa sempre più stretto. Perché il nuovo singolo del cantante lanciato da "Amici", "Turn it up", è prodotto dai due rapper. Il brano è parte integrante della campagna "Tuborg Open". "Prendere parte a questo progetto internazionale rappresenta una fantastica opportunità e sono contento di collaborare nuovamente con J-Ax e Fedez. La canzone è perfetta, adoro la sua melodia che mi permette di esprimere pienamente la mia personalità”, racconta Sergione.