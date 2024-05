David, Cortellesi migliore attrice e Riondino migliore attore

Paola Cortellesi vince il Davide di Donatello 2024 come miglior attrice protagonista per "C'è ancora domani".

Il premio come migliore attore protagonista va invece a Michele Riondino per "Palazzina Laf". A Matteo Garrone il David per la migliore regia per "Io capitano". Paola Cortellesi si aggiudica anche, sempre per "C'è ancora domani", il premio come miglior esordio alla regia.