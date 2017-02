Sergio Sylvestre: "Ho messo tutto il mio animo in questo album"

Sei contento del risultato dell'album?

Ho lavorato davvero tanto, neanche la febbre mi ha fermato. Mi emoziono a risentire alcuni brani. Sono molto felice delle ballad e di tutto il lavoro. Mi sono messo a nudo, sono un po' in imbarazzo ma sono anche fiero di me stesso.



Come è nata la collaborazione con Giorgia in "Con Te", il brano che porti a Sanremo?

Il pezzo è nato a Los Angeles, l'ho scritto insieme a Stefano Maiolo, giocando al pianoforte. Quando sono tornato in Italia l'ho fatta sentire a Giorgia, le è piaciuto e ne ha fatto un capolavoro.



Nell'album ci sono autori anche del Nord Europa...

C'è stata una vera e propria ricerca di repertorio. Sono venuti fuori dei nomi importanti con i quali ho avuto il piacere di collaborare. Come Thomas Newman, fratello di John. Ho cercato diverse sfumature del pop che partissero da diversi posti del pianeta.



Del tour cosa ci dici?

Non vedo l'ora di cantare live, le prime date sono il 30 marzo a Roma e il 31 a Milano.



Cosa significa per te cantare in italiano?

Mi sento un'altra persona. Un'altra anima e ci impiego più fatica, in italiano le parole arrivano direttamente al cuore.



A Sanremo ci sarà anche Maria De Filippi, come ti senti?

Maria mi ha dato tanto, sono più sereno sapendo che c'è anche lei, ma non credo possa favorirmi, perché sarò io sul palco e basta. Sono molto emozionato, cerco di concentrarmi sulla canzone e non pensare ad altro. Non mi interessa vincere, cerco di fare del mio meglio.



Nella copertina emergi dall'acqua...

Sono io, voglio che la gente mi conosca per come sono. Un ragazzo normale, che si emoziona, che canta con il cuore e non è per niente costruito.



Con Fedez e J-Ax hai collaborato nel brano "L'Italia per me" in cui esalti il nostro Paese, come è stata questa esperienza?

L'Italia mi ha dato una nuova vita, non pensavo fosse possibile. Sento un abbraccio al cuore che non mi lascia mai. La collaborazione è stata molto divertente.