9 dicembre 2016 16:16 J-Ax e Fedez lanciano "Comunisti col Rolex" Uscirà il 20 gennaio il nuovo disco dei due cantanti, disponibile a partire dal 9 dicembre in pre-order su iTunes e Amazon. Ascolta la title-track

Disponibile in pre-order su iTunes e Amazon a partire dal 9 dicembre, arriva il nuovo attesissimo album di J-Ax e Fedez, "Comunisti col Rolex", in uscita il 20 gennaio. Il disco è un viaggio che i due cantanti hanno deciso di affrontare insieme, ma non da soli. Tra gli altri hanno collaborato all'album Stash, leader e cantante dei The Kolors e la cantautrice Levante, con cui la coppia di artisti, ha scelto di collaborare per il singolo “Assenzio”.

Tante le partecipazioni di altri amici e colleghi, da Alessandra Amoroso ad Arisa, Loredana Bertè, Alessia Cara, Giusy Ferreri, Nek e Sergio Sylvestre.



Per chi acquisterà su iTunes, sarà da subito disponibile “Comunisti Col Rolex”, la title track del nuovo disco. Su Amazon si potrà effettuare il pre-order fisico del cd in formato Standard, del Doppio Vinile, della speciale confezione Deluxe (cd e una bandiera a tema) e della Super Deluxe, che comprenderà un Picture Vynil con doppio singolo (da un lato “Assenzio” e dall’altro “Vorrei Ma Non Posto” con foto), supporto in plexiglas per esposizione, il doppio vinile con l’intero disco e la bandiera a tema.