Scarlett Johansson, incidente hot in aereo: "Un passeggero mi ha visto i genitali"

Episodio imbarazzante in aereo per Scarlett Johansson . L'attrice lo ha raccontato nel corso di un'intervista nel talk show " Jimmy Kimmel Live! ", varietà televisivo trasmesso dalla Abc . Lasciata accidentalmente aperta la porta del bagno, l'attrice ha visto un passeggero entrare nella toilette. "Quando è entrato io stavo prendendo la carta igienica e ha praticamente visto tutti i miei genitali!" ha detto.

L’attrice è intervenuta nello show con Mark Ruffalo, Tom Hiddleston, Dave Bautista e Danai Gurira, altri membri del cast di "Avengers: Infinity War", uscito nelle sale il 25 aprile. In mezzo ai racconti legati alla pellicola ecco il bizzarro aneddoto.



"È successo tutto prima che l’aereo decollasse. Stavo usando il bagno, non ho chiuso a chiave la porta, succede occasionalmente, anche se pensavo di averlo fatto. Quando il tizio è entrato io stavo prendendo la carta igienica e ha praticamente visto tutti i miei genitali, ha raccontato divertita.



L'uomo, in imbarazzo dopo averla riconosciuta, ha solo avuto il tempo di mormorare "Uh ... oh! Oh" ma la Johansson gli ha urlato contro: "Chiudi quella ca**o di porta!".



"Una volta uscita dal bagno ho dovuto percorrere l’intera cabina per tornare al mio posto e tutti mi guardavano. Hanno capito chi ero e che solo qualche minuto prima stavo urlando", ha detto l'attrice.