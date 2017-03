Scarlett Johansson-Romain Dauriac, divorzio e battaglia legale per la figlia

La fine della loro love story, durata "solo" quattro anni, due dei quali di matrimonio, è quindi ufficiale. Da poco la stella di Hollywood e il marito avevano aperto a Parigi un negozio di pop-corn. La star e Dauriac si erano iniziati a frequentare nell'ottobre 2012 e nel settembre 2013 era arrivato l'anello di fidanzamento. La 32enne e il collezionista di opere d'arte si erano poi sposati in segreto nel 2014 dopo che lei aveva dato alla luce sua figlia Dorothy Rose.



Che le cose non andassero bene però tra Scarlett e il marito era evidente da tempo. L'attrice non portava la fede da mesi e nel mese di gennaio, UsWeekly aveva confermato che la coppia si era già separata durante l'estate del 2016.



Mayerson ha annunciato che Dauriac sta lottando per ottenere la custodia di Rose Dorothy per poterla così portare con sé in Francia, cosa che per l'attrice è fuori discussione, per via della troppa distanza e dei numerosi viaggi a cui sarebbe costretta per raggiungerla.



Da qui, la richiesta della custodia esclusiva della piccola che, come conferma People, fino a questo momento era stata gestita privatamente dai due ex coniugi, senza il supporto dei legali. "Sarà un processo molto interessante", ha avvertito il legale citato dal New York Post. Da parte dei diretti interessati, nessuna conferma né smentita.



La coppia è sempre stata molto attenta alla privacy, non ha mai fatto trapelare più di tanto del suo privato. Johansson e Dauriac, giornalista e collezionista d'arte, si erano sposati in gran segreto nel 2014 negli Stati Uniti, dopo che l'attrice aveva dato alla luce la piccola. Il divorzio e ciò che ne conseguirà sarà tenuto molto meno segreto.