Salmo, il rapper sardo torna con "90MIN": il nuovo singolo... da applausi

“Applausi, applausi, applausi. Novanta minuti di applausi” canta il rapper 34enne, che a due anni dall'ultimo album “Hellvisback” si prepara ad un trionfale ritorno.



Ancora una volta Salmo dimostra la sua classe superiore, macina parole e rime, distrugge i luoghi comuni con un testo in cui non sembra avere pietà per nessuno e nel quale sul banco degli imputati salgono tutti e tutto, dalle serie tv ai porti chiusi, dalla chiesa all'informazione che non informa e "i razzisti che ascoltano hip hop"...



Il flow è incalzante e impetuoso, il sound è ipnotico e sincopato alla maniera di Salmo, un crescendo che sfocia in un ritornello, che ti resta in testa: "Sedetevi comodi Sta cominciando lo show...". Il brano è un vero e proprio spettacolo, ma se l'Italia vanitosa e snob dipinta nel testo, è in cerca di applausi gratuiti, per Salmo, gli applausi sono tutti meritati.