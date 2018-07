En?gma, con la Sardegna nel cuore e nel rap: "Terranova è il mio cortometraggio d'autore"

Pubblicato a soli quattro mesi dal recente lavoro in studio "Shardana", (che ha raggiunto in una settimana il settimo posto della classifica vendite FIMI, regalando ad En?gma il titolo di unico artista in classifica senza una casa discografica), "Terranova", nome arcaico della città di Olbia, è un side project scritto a sei mani insieme ai concittadini olbiesi Noia e Quint Mille. Un progetto nato dall'amicizia e dalla collaborazione dei tre MC, che ha come comun denominatore Olbia e la Sardegna. In netta controtendenza rispetto alla maggior parte degli esponenti del rap italiano, che hanno eletto Milano a capitale, En?gma ha preferito la tranquillità e la pace della sua isola... Con tutti i pro e contro che questa scelta comporta.



"Non amo il trambusto della grande città e soprattutto non amo l'ipocrisia e i rapporti finti, quei compromessi a cui devi inevitabilmente sottostare se scegli di stare dove si fanno i giochi. Milano non fa per me. La Sardegna mi dà la forza di creare qualcosa di personale sia musicalmente sia nei testi... mi dà la tranquillità di creare".



"Shardana" e "Terranova" sono nati così?

Esattamente. Di questo parlano sia l'uno sia l'altro. "Terranova" però ha un sapore più fresco e un mood più gioioso... La title track poi è un pezzo davvero spensierato, uno dei pezzi più estivi e radiofonici che io abbia mai fatto, con tecnica e criterio però, senza frivolezza. Ho raccontato la mia città, la mia Sardegna, la mia vita, che è anche, in questo momento, spensierata e rilassata. Poi però c'è l'altra faccia della medaglia, c'è la rabbia dell'isolano e dell'isolato, che trasmetto in "No bueno", ad esempio, mentre in "Eremita" e "Golgotha" ci sono tutte le domande e i dubbi che sempre mi pongo sulle scelte che ho fatto, sulla solitudine e sui risvolti negativi del vivere "isolati". In tutti i brani c'è la mia isola, nelle sue declinazioni, nella sua bellezza, nel suo essere sole mare e spensieratezza, ma anche solitudine e isolamento.



Che tipo di disco è?

"Terranova" è una tappa spensierata del mio cammino musicale e della mia espressione, perchè anche la rabbia si può esprimere con spensieratezza. Non è però un disco ufficiale perché non volevo screditare "Shardana", che è uscito solo pochi mesi fa ed è stato accolto molto bene. E' piuttosto una sorta di ringraziamento ai miei fan per "Shardana" che è andato benissimo, è un po' un cavalcare l'onda di quel successo, con qualcosa di nuovo



E' un progetto diverso anche perché non sei solo

Sì, questo side propject è sempre stato il nostro sogno di me, Noia e Quint Mille. C'è un senso di coralità anche se siamo tre persone distinte, tre cantanti diversi a livello di timbrica e di espressione. Definirei "Terranova" un cortometraggio d'autore, scritto con altri ragazzi con i quali ho un rapporto umano prima che artistico, e con i quali condivido la passione per le mie radici culturali e artistiche, un progetto di qualità, in cui però l'aspetto umano ha un ruolo determinante.