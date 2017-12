Salmo, ecco "Perdonami", il nuovo singolo da record su Spotify

Nel giorno della sua uscita "Perdonami" ha registrato il maggior numero di stream di una traccia in 24 ore: 495.971. Numeri da record per il profeta dell'hip hop made in Italy, che con il suo ultimo album "Hellvisback" ha raggiunto la vetta dei dischi più venduti del 2016, migliorando i risultati del precedente "Midnite".



33 anni, originario di Olbia Salmo, all’anagrafe Maurizio Pisciottu, va dritto per la sua strada “Io sono uno, voi centomila nessuno”, recita nella canzone, che è rimasta primo in classifica Spotify da sabato ad oggi e che si candida ad essere l’ennesimo capolavoro di un artista, che non ama filtri e censure e non se ne pone, ma che è in grado di regalare sempre nuovi suoni, nuovi visual e nuovi concept, degni di un artista a tutto tondo.