Rkomi, ecco "Ossigeno" per raccontare il suo mondo tra musica e parole

Mirko Martorana, 24 anni, presentando il suo lavoro lo definisce "una raccolta di pensieri e fotografie ma non è un romanzo o una biografia vera e propria, è tante cose e sono curioso di vedere come lo prenderà il pubblico".



Musicalmente le sei canzoni ("Vuoi una mano", "Solletico", "Per un pugno di emozioni", "Sao Paulo", "Acqua calda e limone" e "Ossigeno") passano dal rap alla trap e all'elettronica e lo stesso Rkomi svela di avere "allargato gli ascolti" e che ha "voglia di fare altro per misurarmi con altri approcci". Mette le mani avanti ("Non mi piace essere definito rapper o trapper. Sono più il primo che il secondo") e spiega questa nuova direzione: "Mi ha risvegliato molto uscire dal rap, ma non negherò mai il mio amore verso il rap".



Intanto il nuovo lavoro è atteso per il 2019 e questo Ep "è un ponte tra il primo disco e quello a cui sto lavorando interessante me in sfaccettature diverse. Ho sperimentato, sto sperimentato ancora e mi rendo conto di quanto questi esperimenti mi rappresentino".