Sag Awards, prosegue la corsa all'Oscar di Leonardo DiCaprio

Dopo i Golden Globes , prosegue la corsa di Leonardo DiCaprio verso l' Oscar . Ai Sag Awards , i premi del sindacato degli attori, infatti la star è stata conquistato la statutina più ambita. Quella del migliore interprete per la sua performance in " The Revenant ". Confermati i pronostici anche nella categoria migliore attrice protagonista: Brie Larson per la sua toccante interpretazione di madre tormentata in "Room".

Gli Screen Actor Guild awards forniscono un'indicazione spesso determinante per la vittoria finale degli Oscar. La cerimonia di consegna è andata in scena allo Shrine Theater di Los Angeles: come miglior film, anche se il Sag premia il miglior cast, è stato scelto "Spotlight", che ha come protagonisti Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams, Stanley Tucci , Billy Cudrup e Liev Schreiber.

In vista degli Oscar, Spotlight guadagna dunque terreno su The Big Short (La grande scommessa) e The Revenant che sono gli avversari più titolati a contendergli la vittoria. Gli attori, che formano un nutrito gruppo all'interno dell'Academy, e risultano quindi spesso decisivi, hanno quindi assegnato il premio di "migliore" a DiCaprio, ormai supefavorito per la vittoria del suo primo Oscar. Nella categoria attrice non protagonista a trionfare è Alicia Vikander, per "The Danish Girl".

Forse un caso, forse per evitare polemiche o forse perché la giuria è stata sensibilizzata dalle polemiche sugli Oscar troppo bianchi, ma il premio per il migliore attore non protagonista e' andato all'afroamericano Idris Elba, per il suo "Beasts of no nation", uno dei grandi esclusi dalla corsa agli Oscar.

Ai Sag vengono premiati anche gli show televisivi e i rispettivi cast: "Orange is the new black" ha vinto due premi e con Idris Elba che ha ricevuto anche il riconoscimento come migliore attore per la sua parte nella mini serie televisiva Luther, mentre il corrispettivo femminile è andato a Queen Latifah. Premiato come migliore attore in una serie televisiva drammatica invece Kevin Spacey per il suo ritratto del presidente americano in "House of Cards". La protagonista di "How to get away with muder", Viola Davis, continua l'incetta di premi come migliore attrice in una serie drammatica ed è stata scelta anche dal sindacato degli attori, che ha anche premiato come migliore cast in una serie drammatica i protagonisti di Downton Abbey.