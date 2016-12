Golden Globes, Ennio Morricone vince per "The Hateful Eight"

ECCO TUTTI I VINCITORI DELLA 73ESIMA EDIZIONE

Miglior film drammatico: "Revenant - Redivivo"

Miglior film commedia o musicale: "Sopravvissuto - The Martian"

Miglior regista: "Alejandro González Iñárritu" per "Revenant - Redivivo"

Migliore attrice in un film drammatico: Brie Larson per "Room"

Miglior attore in un film drammatico: Leonardo DiCaprio per "Revenant - Redivivo"

Migliore attrice in un film commedia o musical: Jennifer Lawrence per "Joy"

Miglior attore in un film commedia o musicale: Matt Damon per "Sopravvissuto - The Martian"

Miglior film d'animazione: "Inside Out" regia di Pete Docter

Miglior film straniero: "Il figlio di Saul" (Salu fia) di László Nemes (Ungheria)

Migliore attrice non protagonista: Kate Winslet per "Steve Jobs"

Miglior attore non protagonista: Sylvester Stallone per "Creed"

Migliore sceneggiatura: Aaron Sorkin per "Steve Jobs"

Migliore colonna sonora originale: Ennio Morricone per "The Hateful Eight"

Migliore canzone originale: Writing's on the Wall (Sam Smith, Jimmy Napes) per Spectre.