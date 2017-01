Leonardo DiCaprio-Rihanna, c'è il bacio

E' scoppiata la passione tra Rihanna e Leonardo DiCaprio. Dopo mesi di rumors sul flirt più bollente del mondo dello spettacolo, il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 27 gennaio e in esclusiva oggi su Tgcom24, pubblica - come unico magazine italiano - le fotografie che dimostrano la storia tra la popstar e l'attore.

I due, che avrebbero iniziato a frequentarsi l'estate scorsa, si sono incontrati a Parigi il 17 gennaio nel privè della esclusivissima discoteca L'Arc di proprietà del cantante Lenny Kravitz. Verso le quattro del mattino Rihanna ha raggiunto il divo candidato all'Oscar per The Revenant, insieme con l'amica Cara Delevingne.



I due si sono scambiati subito un bacio che è stato ripreso dai fotografi e riportato dal settimanale Chi. Per circa un'ora le due star si sono scambiate effusioni. Poi sono usciti dal locale per raggiungere un albergo di lusso del centro di Parigi dove sono rimasti fino all'alba.