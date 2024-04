Billie Eilish ha annunciato le date del suo prossimo tour, "Hit me hard and soft", che accompagnerà dal vivo il suo omonimo nuovo album, in uscita il 17 maggio.

La superstar del pop americano si esibirà in Italia in un'unica data, prevista l'8 giugno 2025 all’Unipol Arena di Bologna. Se c'è ancora tanto tempo prima di vederla live dalle nostre parti, cresce l'attesa per il suo terzo lavoro in studio che arriverà dopo aver fatto incetta di vette delle classifiche e premi, come il record di due Oscar per la Miglior canzone originale, conquistato per “No time to die” dalla saga di James Bond e per "What was I made for?" dalla colonna sonora di “Barbie”.