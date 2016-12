16 gennaio 2016 "The Revenant", Leonardo DiCaprio manda in tilt Roma alla première del film I carabinieri sono intervenuti alla prima italiana, per contenere la folla di fanDa Ennio Morricone a Jennifer Lawrence, ecco i i candidati agli Oscar

Leonardo DiCaprio incrocia le dita per l'Oscar (si tratta della sua quinta candidatura), ma intanto ha già conquistato il pubblico italiano. Erano in migliaia infatti ad aspettarlo alla prima romana di "The Revenant", film che esce nelle sale italiane il 16 gennaio. Per contenere la folla di fan, soprattutto adolescenti, è dovuta intervenire anche una piccola squadra di carabinieri in assetto antisommossa.

Atteso per le otto, l'attore si è presentato oltre le nove e il suo arrivo ha scatenato le urla della folla. Leo non si è negato ai suoi ammiratori e ha impiegato una decina di minuti per percorrere i cento metri di red carpet che erano stati preparati in suo onore davanti alla Casa del cinema, firmando decine di autografi e concedendosi ai selfie.