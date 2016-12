15:42 - E' stato nominato agli Oscar ben quattro volte e con ruoli drammatici e intensi come nell'ultimo "The Wolf Of Wall Street" di Martin Scorsese. Eppure Leonardo DiCaprio non è mai riuscito a portare a casa l'ambiata statuetta. L'Academy ha preferito premiare Matthew McConaughey per "Dallas Buyers Club". Sul Web è partita allora la solidarietà, tra ironia e sberleffo, per Leo.