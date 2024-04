Al cinema arriva "Mufasa: Il Re Leone" e Disney svela il primo trailer e il poster del nuovo film diretto da Barry Jenkins (Oscar per la migliore sceneggiatura non originale di "Moonlight" nel 2007), sull'ascesa dell'amato re delle Terre del Branco.

La trama del prequel "Mufasa: Il Re Leone" racconta, attraverso Rafiki, vecchio e saggio mandrillo, suo grande amico, la leggenda di Mufasa alla giovane cucciola di leone Kiara, figlia di Simba e Nala, con Timon e Pumbaa che offrono il loro caratteristico spettacolo. Narrata come in un romanzo di formazione la storia del papà di Simba viene presentata attraverso flashback, in cui si vede Mufasa, un cucciolo orfano, perso e solo fino a quando incontra un leone comprensivo di nome Taka, erede di una stirpe reale. L'incontro casuale dà il via al viaggio di uno straordinario gruppo di sventurati alla ricerca del proprio destino: i loro legami saranno messi alla prova mentre lavorano insieme per sfuggire a un nemico minaccioso e letale.

La colonna sonora A firmare le canzoni del film, prodotte da Mark Mancina e Miranda, c'è il pluripremiato compositore Lin-Manuel Miranda con musiche aggiuntive e performance di Lebo M.

Miranda ha affermato: "Elton John, Tim Rice, Hans Zimmer, Lebo M. Mark Mancina, Beyoncé, Labrinth, Ilya Salmanzadeh, Beau Black, Ford Riley, l'incredibile team musicale di 'The Lion Guard' e così tanti altri collaboratori musicali nel corso degli anni... Il Re Leone ha un'eredità musicale incredibile, con brani di alcuni dei più grandi compositori in circolazione, e sono onorato e orgoglioso di farne parte. È stata una gioia lavorare al fianco di Barry Jenkins per dare vita alla storia di Mufasa e non vediamo l'ora che il pubblico possa vedere questo film al cinema".

Beyoncé, che ha prodotto il secondo album ufficiale della colonna sonora "The Lion King: The Gift" e ha cantato la canzone originale "Spirit" per il live-action del 2019, è stata coinvolta anche nel nuovo progetto musicale e tornerà a doppiare Nala.

I doppiatori del Live Action il film, la cui sceneggiature è ancora affidata a Jeff Nathanson e che unisce tecniche cinematografiche live-action con immagini fotorealistiche generate al computer, vanta un cast stellare di doppiatori nella versione originale. Beyoncé e Donald Glover sono stati confermati per riprendere i loro ruoli di Nala e Simba. Con loro ci saranno la figlia di Beyoncé, Blue Ivy nel ruolo di Kiara, figlia di Re Simba e della Regina Nala

Aaron Pierre nel ruolo di Mufasa; Kelvin Harrison Jr. nel ruolo di Taka, un principe leone dal futuro radioso che accoglie Mufasa nella sua famiglia come un fratello; Tiffany Boone nel ruolo di Sarabi; Kagiso Lediga nel ruolo del giovane Rafiki; Preston Nyman nel ruolo di Zazu; Mads Mikkelsen nel ruolo di Kiros, un leone straordinario con grandi progetti per il suo branco; Seth Rogen nel ruolo di Pumbaa.



Il grande successo del classico del 1994 e del film del 2019 A un solo mese dal suo esordio, nell'agosto del 2019, la nuova versione de "Il Re Leone" ha superato il record di "Frozen", diventando il film d'animazione con il più alto incasso nella storia. Il film di Jon Favreau, nonostante sia finito nel listino Disney come remake live-action, è da considerare come remake animato in computer grafica, realizzato con uno stile d'animazione tradizionale (e potrà concorrere ai prossimi Oscar nella categoria Miglior Film d'Animazione).

Il classico Disney del 1994 è ancora oggi uno dei più grandi successi nella storia del cinema d'animazione, con un incasso globale complessivo di 968,8 milioni di dollari. Quando uscì nelle sale, "Il Re Leone" vinse un Oscar per la Miglior Canzone Originale grazie al brano "Can You Feel the Love Tonight" (composto da Elton John e Tim Rice) e uno per la Miglior Colonna Sonora (composta da Hans Zimmer), oltre a due Grammy Award.