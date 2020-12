Blue Ivy sulle orme di mamma Beyoncé: è la più giovane nominata ai Grammy 

La figlia di Beyoncé e Jay-Z è pronta a seguire (e superare) il successo dei genitori. A 8 anni Blue Ivy ha infatti conquistato la sua prima nomination ai Grammy per il video di "Brown Skin Girl", in cui appare insieme a mamma e papà. La bambina è quindi diventata la più giovane artista di sempre a ricevere una candidatura ai prestigiosi premi dell'industria discografica americana.

Le candidature per i Grammy erano state rese note a novembre, ma il nome della bambina non compariva nella lista dei possibili vincitori. L'esclusione all'epoca aveva suscitato qualche polemica, così Blue Ivy è stata ripescata in corsa e inserita nella categoria "miglior video dell'anno" per la clip di "Brown Skin Girl", in cui appare neonata e bambina tra le braccia dei genitori.

Nonostante la giovanissima età, la piccola Blue Ivy ha già raggiunto traguardi importanti. Il suo debutto risale infatti al 2016, quando comparì nel videoclip di "Glory", insieme a papà Jay-Z, ma è negli ultimi mesi che si è fatta notare nel mondo della musica. Ha infatti partecipato alla colonna sonora del live action de "Il Re Leone", si è portata a casa il BET Her Awar per il brano "Brown Skin Girl" e ha prestato la voce per l'audiolibro "The Hair Love".

