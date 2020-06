La figlia di Beyoncé e Jay-Z vince il Bet Award a 8 anni

Buon sangue non mente e Blue Ivy ne è la prova. A soli otto anni la primogenita di Beyoncé e Jay-Z si è infatti portata a casa un Bet Awards per la sua voce nel singolo "Brown Skin Girl", diventando la più giovane vincitrice di sempre. Il brano è di mamma Beyoncé, del rapper statunitense Saint Jhn e del cantante nigeriano Wizkid, è estratto dall'album "The Lion King: The Gift" (colonna sonora del film "Il re leone").