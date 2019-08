Il remake de "Il Re Leone" batte anche "Frozen": è il film d’animazione con il maggior incasso di sempre

A un solo mese dall'esordio la nuova versione de "Il Re Leone" ha superato il record di "Frozen", diventando il film d'animazione con il più alto incasso nella storia. Il film di Jon Favreau, nonostante sia ufficiosamente finito nel listino Disney come remake live-action, è da considerare come remake animato in computer grafica, realizzato con uno stile d'animazione tradizionale (e potrà concorrere ai prossimi Oscar nella categoria Miglior Film d'Animazione).