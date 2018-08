Nicki Minaj, la regina dell'hip hop è tornata: ecco il nuovo disco "Queen"

Stile sempre provocante e sopra le righe, Nicki Minaj colpisce subito l'attenzione con una copertina in cui la stessa 35enne artista posa nei panni di una Cleopatra hot. Il disco, primo in studio dal 2014, si è fatto attendere a lungo con l'uscita più volte annunciata e rimandata (pare legata ai diritti di un campionamento di Tracy Chapman). "Queen" miscela hip hop, pop e r’n’b e tra i brani, trova spazio l'irriverente "Barbie Dreams" in cui elenca rapper e musicisti di cui avrebbe rifiutato le avance.



Tra i featuring più attesi c'è sicuramente quello annunciato con Eminem. Alla fine di maggio, i due rapper avevano rilanciato la notizia di una collaborazione e avevano anche scherzato su un loro presunto flirt. Nel disco sarà presente anche un nuovo duetto con Ariana Grande, il secondo dopo la collaborazione nel brano "The Light is Coming".



ACCUSATA DI AGGRESSIONE DAL FIDANZATO - Intanto, parallelamente all'uscita del disco, Nicki è stata accusata di aggressione dal suo ex compagno, Safaree Samuels. Dopo una violenta discussione la rapper che avrebbe colpito al volto Samuels ferendolo. Il rapper newyorchese ha scritto su Twitter: “Ricordi quella sera in cui mi hai accoltellato e sono quasi morto la polizia e l’ambulanza hanno dovuto portarmi fuori di casa su una barella e ho dovuto mentire e dire loro che avevo tentato il suicidio così che non ti portassero in prigione". La cantante ha prontamente risposta via social: "Hai rubato la mia carta e mi hai detto che pensavi fosse un conto con 'soldi gratis' di cui non ero a conoscenza. Dio ti punirà e altro per le tue bugie. Giuro su Gesù che sei arrivato a casa mia piangendo pregando di venire con me agli EMA in Europa. E io ho detto No Scemo".