Nicki Minaj ed Eminem, flirt in corso? I due alimentano le voci

Tutto è iniziato quando Nicki Minaj ha condiviso su Instagram un video del suo ultimo singolo "Big Bank", tra le cui righe si fa riferimento a Eminem. Ha suscitato curiosità dei follower la didascalia che accompagnava il post in cui citava il rapper, "Dì a loro che sto uscendo con Slim Shady". Una fan le ha chiesto in maniera diretta se lei ed Slim Shady si stessero frequentando e Nicki ha risposto di sì, lapidariamente.



Eminem, che sarà per la prima volta in Italia il 7 luglio, si è esibito al Boston Calling Music Festival. Durante una pausa del concerto, intrattenendo il pubblico ha detto: "Voglio prendere questo momento per farmi sentire dalla mia ragazza Nicki Minaj. Tesoro, sarò a casa stasera per cercare di capire questa situazione. Yo Boston, quante persone qui vogliono che io esca con Nicki Minaj? Quindi aspettate, ancora una volta, fatemi essere sicuro prima che io lo renda definitivamente ufficiale. Quante persone in Boston vogliono che io esca con Nicki Minaj? Dannazione anche io! Nicki se ricevi il messaggio più tardi scrivimi che ne parliamo".



L'ultimo colpo di questo flirt a distanza l'ha messo a segno la rapper di Trinidad e Tobago. Dopo l'annuncio social dell'uscita ad agosto del suo nuovo disco "Queen", tramite un tweet ha rilanciato: "Abbiamo bisogno di te nell'album Queen. Ecco dove sarà il nostro primo appuntamento, in studio con me che guardo nei tuoi bellissimi occhi mentre scrivi i tuoi versi".