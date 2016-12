Miley Cyrus, selfie nuda sul water

Su Instagram Miley Cyrus posta continuamente le foto con i suoi animali. Che adora. Dai cani al maialino, fino all'amato gatto Pussys. Tanto che se lo porta persino in bagno quando deve fare i bisognini. Sul social network la bad girl 22enne della musica ha infatti dato in pasto ai follower uno scatto in cui appare nuda e seduta sul water . Il clic ha ottenuto 130 mila "mi piace".

La casa di Miley in queste settimane è diventata un vero e proprio zoo. Con due cani, un maialino e un gatto. Tanto che la pop star sta pensando di andare a vivere in un posto più grande e in campagna, nei paraggi di Los Angeles. "Vuole una casa tranquilla, lontana da occhi indiscreti, anche se rischierà di trasformarsi in uno zoo. Miley sta adottando troppi animali e gli amici sono molto preoccupati perché sta esagerando", ha detto una fonte al "Daily Star".