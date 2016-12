Miley Cyrus, che gola profonda!

12:41 - I fan di Miley Cyrus conoscono a memoria tutte le parti del suo corpo. La pop star non ne fa mistero e sui social ama postare i lati più inediti, mettendo spesso in mostra le nudità. Stavolta però la cantante ha pensato bene di aprire la bocca e far vedere la sua gola, rossa e profonda. Un'altra provocazione che non è passata inosservata. I follower hanno gradito con ben 180mila like. Cosa si inventerà la prossima volta?

In realtà pare che Miley abbia la febbre e soffra di laringite. Tanto che in questi giorni pubblica su Instagram le foto di lei con il viso triste e la mamma Tish che si prende cura di lei. La Cyrus è anche reduce da un incidente in auto con l'amico Cody Simpson. Dopo gli MTV VMA 2015 stavano andando a divertirsi ma l'autista si è scontrato con un'altra macchina e la festa è finita prima di cominciare.